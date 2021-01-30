الرابطة الأولى: نتائج الجولة الحادية عشر والترتيب
السبت :
أولمبي المدية : 2 شرفاوي (د 76)، داداش (د 90+3)
جمعية الشلف : 1 بلجيلالي (د 69)
شباب قسنطينة : 2 أمقران (د 11), يطو (د 89)
نجم مقرة : 0
نادي بارادو : 0
جمعية عين مليلة : 0
سريع غليزان : 0
وداد تلمسان : 0
شباب بلوزداد : 1 سعيود (د 77/ ض.ج)
وفاق سطيف : 1 دباري (د 35)
مولودية الجزائر : 1 إيسلا (د 35)
اتحاد بسكرة : 1 بوكاروم (د 87 /ض.ج)
مولودية وهران : 2 حميدي (د 31), ملال (د 63)
شبيبة الساورة : 1 مداحي (د 71)
شبيبة القبائل : 1 بولحية (د 65)
شبيبة سكيكدة : 0
أهلي برج بوعريريج : 1 مدور (د 55/ ض.ج)
نصر حسين داي : 2 بناي (د 39), مفتاح (د 90+3)
اتحاد بلعباس : 1 بلعيد (د 46 /ضد مرماه)
اتحاد الجزائر : 1 كودري (د 81).