الرابطة الأولى : نتائج الجولة الحلدية عشر و الترتيب

رياضة
30 يناير 2021 () - واج/س.أ
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السبت : 

أولمبي المدية    : 2 شرفاوي (د 76)، داداش (د 90+3)

جمعية الشلف    : 1 بلجيلالي (د 69)

 

شباب قسنطينة   : 2 أمقران (د 11), يطو (د 89)

نجم مقرة     : 0

                         

نادي بارادو          : 0

جمعية عين مليلة    : 0

                       

سريع غليزان        : 0

وداد تلمسان          : 0

 

شباب بلوزداد        : 1 سعيود (د 77/ ض.ج)

وفاق سطيف         : 1 دباري (د 35)

 

مولودية الجزائر    : 1 إيسلا (د 35)

اتحاد بسكرة          : 1 بوكاروم (د 87 /ض.ج)

 

مولودية وهران     : 2 حميدي (د 31), ملال (د 63)

شبيبة الساورة       : 1 مداحي (د 71)

 

شبيبة القبائل         : 1 بولحية (د 65)

شبيبة سكيكدة        : 0

 

أهلي برج بوعريريج : 1 مدور (د 55/ ض.ج)

نصر حسين داي    : 2 بناي (د 39), مفتاح (د 90+3)

 

اتحاد بلعباس            : 1 بلعيد (د 46 /ضد مرماه)

اتحاد الجزائر           : 1 كودري (د 81).

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