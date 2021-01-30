تبعا للنشرة الجوية الصادرة من الديوان الوطني للأرصاد الجوية، عن هبوب رياح قوية على المناطق الساحلية للوطن، قد تصل سرعتها الى 90 كلم في الساعة في بعض المناطق، تدعوا المديرية العامة للحماية المدنية بإتباع التدابير والإجراءات الوقائية التالية لتجنب الحوادث المنزلية و حوادث المرور المرتبطة بالتقلبات الجوية الناجمة عن الرياح و المتمثلة في :

-ترتيب و تثبيت الأثاث الحساس القابل للانكسار بفعل الرياح.

-الاستعانة بوسائل إنارة إضافية للنجدة لا تتطلب التيار الكهربائي، على سبيل المثال مصباح يدوي مزود ببطاريات للشحن.

-حماية العناصر المزودة بالزجاج وذلك بغلق النوافذ والستائر والابتعاد عن النوافذ.

-وضع السيارات و كذا الحيوانات و العتاد الهام في الملاجئ و المرائب.

-عدم الاقتراب من البحر، خاصة المناطق الصخرية و كذلك البحيرات والمجمعات المائية.

بالنسبة لقطاع البنايات حماية الرافعات بوضعها بالطريقة الصحيحة لتجنب سقوطها من شدة الرياح

-عند التنقل يجب إتباع نشرات الجوية وكذا حالة الطرقات.

و في حالة التنقل، تفادي المناطق و الأماكن الغابية، تخفيض سرعة السيارة و إعلام الأهل و الأقارب عن موعد الانطلاق و كذلك مكان الوصول.