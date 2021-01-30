اتفقت إدارة إتحاد بسكرة مع المدرب عز الدين أيت جودي، لتولي العارضة الفنية للخضراء خلفا للمدرب معز بوعكاز وكذا المدرب المؤقت سمير حوحو، الذي ينتظرأان يعود إلى منصبه كمدير فني.

و علم أن المدرب أيت جودي عاين رفقاء خوالد بمناسبة لقاء الإتحاد بمولودية الجزائر، الذي إنتهى بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

و من المنتظر ان يحل المدرب الجديد ببسكرة لمباشرة الإشراف على الفريق تحسبا للقاء شباب قسنطينة.

و معلوم أن الخضراء تمر بفترة صعبة بعد سلسلة التعثرات و تزايد عدد الإصابات في صفوف اللاعبين، التي لم تسمح بالاستقرار على التشكيل المثالي.