توقع تقرير نشره اليوم السبت موقع "أويل برايس" الأميركي، أن تسترجع أسواق الطاقة عافيتها وتعود الأسعار إلى سابق عهدها في حال السيطرة على تفشي جائحة كورونا خاصة بعد بدء عمليات التلقيح على المستوى العالمي.

وحسب توقعات كاتب المقال، روبرت رابير، حول اتجاهات الطاقة لهذا العام سيتراوح متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط ما بين 50 و 55 دولارا للبرميل في 2021.

وبهذا الصدد، اخذ الكاتب بعين الاعتبار اتجاهات العرض والطلب والمخزون المتوفر في الولايات المتحدة، مذكرا أن أسعار النفط ارتفعت في الربع الأخير من 2020 وتقترب حاليا من السعر الذي كانت عليه قبل عام، وهذا ما يشير إلى إمكانية حدوث انتعاش كبير خاصة بعد وصول السعر الفوري لخام غرب تكساس الوسيط حاليا إلى 52 دولارا للبرميل.

وتوقع الكاتب ايضا استمرار انتعاش اسعار الغاز الطبيعي خلال 2021 وبلوغ متوسط أسعار الغاز الطبيعي إلى 2.50 دولار لمليون وحدة حرارية بريطانية، بتسجيل زيادة بنسبة 25 بالمائة أو أكثر.

وفي حال ان لم يتم احتواء تفشي السلالات الجديدة لفيروس "كوفيد-19" عن طريق اللقاحات المتاحة، أو إذا استغرق ذلك وقتا أطول من المتوقع، فستتراجع أسعار النفط إلى ما دون 50 دولارا و أما إذا تمت السيطرة على الوباء بسرعة، فيمكن أن تشهد أسعار النفط انتعاشا كبيرا وتتجاوز عتبة 55 دولارا، يضيف صاحب المقال.

وتأتي هذه التوقعات بعد التقرير الاخير لإدارة معلومات الطاقة الأميركية الذي ابرز تراجع إنتاج النفط الأميركي في النصف الثاني من عام 2020.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، أصدر قرارات تقضي بوقف إصدار عقود تأجير النفط والغاز وتصاريح الحفر الجديدة على الأراضي والمياه الأميركية لمدة 60 يوما، وألغى تصريح خط أنابيب كيستون، تعبيرا عن موقف إدارته من صناعة النفط.

كل هذه العوامل تنبئ بإمكانية استمرار إنتاج النفط الأميركي في التراجع مقابل تعافي الطلب الكلي على النفط، وهذا يعني أن الولايات المتحدة ستلجأ إلى الاستيراد لسد النقص في الإنتاج، بحسب توقعات الكاتب.

وفي الأخير، أوضح تقرير "أويل برايس" ان تطور جائحة كورونا هذا العام يبقى "كأكبر متغير" يؤثر على الأسواق النفطية.