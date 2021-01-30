من المنتظر أن يعقد غدا الأحد بمقر المديرية العامة لشركة سوناطراك ، اجتماعا وصف ب " الهام والحاسم " للفصل في ملف أعوان الأمن الداخلي، وهو الاجتماع الذي سيحضره الأمين العام للنقابة الوطنية مع المدير التنفيذي للموارد البشرية رفقة فريق العمل المشترك الذي أنهى التفاوض حول المطالب المهنية لهذه الفئة .



وحسب مصادر " الخبر " ، فإن اللقاء ذاته سيسفر عن نتائج ايجابية تتمثل في موافقة مسؤولي سوناطراك على المطالب الهامة التي رفعها أعوان الأمن في وقت سابق للرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك



وأفادت المصادر نفسها ، أنه سينعقد في مساء نفس اليوم اجتماع ثان بحضور ذات المسؤولين رفقة أطراف أخرى تمثل فريق العمل المشترك المكلف بدراسة ملف باك +3 و الذي عرف كذلك إقتراحات جيدة ليشمل بعض الفئات العمالية التي لم تكن معنية بالقرارات الصادرة في 2018 حول ذات الملف لاسيما

فيما يخص لجنة الإتفاقيات الجماعية و المكلفة بمراجعة نظام التعويضات والمنح وباقي الحقوق المهنية التي يطالب بها أعوان الأمن الداخلي .



وذكرت العديد من النقابات التابعة لشركة سوناطراك الرئيس المدير العام ، بتضحيات أعوان الأمن في سبيل النهوض بالشركة ، مشددين على وجوب تمكين هذه الفئة من حقوقها المهنية ابرزها الترسيم والترقيات ومكافئة نهاية الخدمة ، على اعتبار الكثير من الأعوان لايزالو يعملون بنظام التعاقد وهناك من له خبرة تفوق ربع قرن .