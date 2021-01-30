تمكن فريق اولمبي المدية من الاطاحة بالضيف اولمبي الشلف بهدفين لهدف واحد (شرفاوي د75, داداش د93) ويعتلي بذلك الوصافة بمجموع 20 نقطة، وقال عوامري عبدالغني أن فريقه حقق فوزا صعبا امام الشلف.



ورغم غياب ثمانية عناصر اساسية الا ان الاولمبي رفع التحدي و تمكن في شوط المباراة الثاني رغم تاخره في النتيحة من العودة بفضل ارادة رفقاء مدان ، و قال عوامري انه كان بامكان الاولمبي أن ينهي النتيحة باكثر من هدفين لو تم احتساب هدف بعلي الذي رفضه الحكم بحجة التسلل في الدقيقة 85 اضافة الى ركلتي جزاء تغاضى الحكم في الاعلان عنهما.



و ابدى عوامري ارتياحه لمردود لاعبيه متمنيا أن تتحرك السلطات المحليه لدعمه ماديا حتى يتمكن على الاقل اللاعبون من استلام مستحقاتهم العالقة...من جهتهم انصار الاولمبي وبعد الاستقبال الذي خصصوه لفريقهم امام بوابة الملعب، و شجعوا رفقاء شرفاوي على الفوز، توعدوا بعد نهاية المباراة شباب بلوزداد الذي يستضيفه الاولمبي الاربعاء المقبل.