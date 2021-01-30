سجل وسط ميدان المنتخب الجزائري، اسماعيل بن ناصر، عودته الى المنافسة بعد غياب قارب الشهرين، وذلك خلال المباراة التي فاز فيها ناديه ميلان على حساب المضيف بولونيا بنتيجة (2-1)، اليوم السبت برسم الجولة الـ20 من البطولة الإيطالية لكرة القدم.

وأقحم لاعب "الخضر" في الدقيقة (62) بديلا لزميله تونالي.

وغاب بن ناصر (23 سنة) عن النادي "اللومباردي" منذ 13 ديسمبر الفارط، بسبب تعرضه لإصابة على مستوى الفخذ والتي أجبرته على مغادرة أرضية الميدان في اللقاء الذي جمعه بنادي بارما (2-2) لحساب الجولة 11 من "الكالتشيو" الإيطالي.

وبفضل الفوز على بولونيا، يعزز "الروسونيري" صدارته برصيد 46 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن ملاحقه وغريمه التقليدي الانتر (41ن) المنقوص من مباراة أمام بينيفينتو، أما بولونيا فيحتل المركز 13 بـ20 نقطة.