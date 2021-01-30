عارض عضو في فريق "أكسفورد" الذي طور لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا تعليقات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي شكك فيها بفعالية اللقاح في تحصين من في سن الـ65 وما فوق.



وردا على سؤال لراديو BBC يوم السبت عن تصريح ماكرون بأن اللقاح "شبه غير فعال" لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، قال البروفيسور جون بيل "لست متأكدا من مصدره".



وأقر بيل بأن عدد المسنين المشاركين في الدراسة الأصلية كان "صغيرا" بنسبة حوالي 12٪، وقال "لكن في علم اللقاحات، الطريقة التي تتعامل بها مع هذه المشكلة هي تحديد مستوى المناعة التي يولدها اللقاح".



وأضاف: "استجاب كبار السن تماما كما استجاب الأشخاص في الفئات العمرية الأخرى، وهناك دليل مقنع حقا على أن هذا لقاح وقائي لهم".



وقال: "أعتقد أن هذا جزء من عملية إدارة الطلب على اللقاحات من قبل ماكرون.. إذا لم يكن لديك لقاح فإن أفضل شيء القيام به هو تقليص الطلب".



وجاء الرد بعد أزمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على خلفية إعلان "أسترازينيكا" تأجيل توريدات لقاحها لدول التكتل بسبب مشاكل في الإنتاج وضرورة تلبية احتياجات المملكة المتحدة.



ويوم الجمعة، قال ماكرون للصحفيين "ما يمكنني قوله رسميا هو أن النتائج الأولى غير مشجعة لمن تزيد أعمارهم عن 60-65 عاما"، مضيفا أن المعلومات المتاحة عن لقاح "أكسفورد" و"أسترازينيكا" "محدودة جدا".