تعرض تسعة (9) أشخاص من عائلة واحدة مساء اليوم السبت لتسممات غذائية نقلوا على إثرها إلى مستشفى محمد داندان بعزابة (شرق سكيكدة )، حسب ما علم من مدير الصحة و السكان بالولاية، محي الدين تبر.



وأوضح نفس المسؤول لوأج أن المصابين قد تعرضوا لهذه التسممات بعد تناولهم لوجبة غذاء تتكون من لحم الدجاج و الياغورت، مرجحا أن يكون لحم الدجاج "فاسدا".



وأضاف السيد تبر أنه فور وصول المصابين الذين كانت تظهر عليهم عدة أعراض منها التقيؤ و آلام في البطن و هي مؤشرات التسمم الغذائي تم إبلاغ كل من مصالح مديرية التجارة و المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لبن عزوز و الذين فتحا تحقيقا على الفور لمعرفة مصدر التسممات.



واكد نفس المصدر أن التحقيق لا يزال جاريا للتأكد من أن لحم الدجاج كان فاسدا أو أن التسممات مصدرها مادة أخرى.



للإشارة، فقد غادر جميع المصابين بهذه التسممات المستشفى بعد تلقيهم العلاج الضروري و التكفل بحالاتهم، حسب ما أضافه مدير الصحة و السكان بالولاية.