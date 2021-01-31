نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، الى استمرار الاضطراب الجوي على شمال البلاد.

أوضح تنبيه نشر عبر الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية، استمرار هبوب الرياح غربية إلى جنوبية غربية تصل سرعتها إلى ما بين 60/70 كم/ سا على ولايات، تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، النعامة، البيض، تيارت، الأغواط ، الجلفة، المسيلة، وذلك إلى غاية التاسعة ليلا.

وأشار المصدر، الى استمرار تساقط أمطار غزيرة، على شكل عواصف رعدية، تتراوح كمياتها بين 20 و30 ملم، على ولايات، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، برج بوعريريج، سطيف، جيجل، ميلة، قسنطينة، سكيكدة، عنابة، الطارف، ڨالمة، سوق أهراس، وذلك إلى غاية منتصف نهار اليوم الأحد.