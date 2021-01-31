توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تسجيل اضطراب جوي قوي على مستوى أغلب المناطق الشمالية.

أوضحت نشرية خاصة نشرت عبر الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية، أن رياحا شمالية غربية تصل سرعتها الى 60/70 كم/سا أو تتجاوز 80 كم/ساعة على ولايات، سعيدة، تيارت، النعامة، البيض، الجلفة، الأغواط، المسيلة، بسكرة، الوادي، ورقلة، غرداية، بالاضافة الى تسيمسلت، عين الدفلى، المدية، والبليدة، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم الى غاية التاسعة ليلا.

وفي نشرية خاصة أخرى، أشار المصدر ذاته لامكانية تسجيل هبوب رياح قوية غربية تصل سرعتها 60/70 كم/سا أحيانًا تتجاوز 80 كم/سا، على الولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، وذلك ابتداء من الثالثة زوالا الى غاية السادسة من مساء يوم غد الاثنين.

كما توقع نفس المصدر، استمرار تساقط أمطار غزيرة، على شكل عواصف رعدية، تتراوح كمياتها بين 20 و30 ملم، على ولايات، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، برج بوعريريج، سطيف، جيجل، ميلة، قسنطينة، سكيكدة، عنابة، الطارف، ڨالمة، سوق أهراس، وذلك مساء اليوم الأحد.

كما كشف عن امكانية تسجيل زوابع رملية تجتاح ولايتي الوادي وورقلة، ابتداء من منتصف نهار اليوم الى غاية التاسعة ليلا.