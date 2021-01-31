أشرف الناطق الرسمي للجنة متابعة كورونا، جمال فورار، اليوم الأحد، على عملية انطلاق التلقيح بلقاح سبوتنيكv، في يومها الثاني، بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالينابيع بالعاصمة.

وقال فورار "نحن هنا من أجل إطلاق عملية تلقيح المواطنين بلقاح كورونا، وهذا بعد عام من الكفاح ضد هذا الفيروس الحمد لله بدأت عملية التلقيح لكن الحذر يجب أن يبقى قائما". مضيفا "اللقاح هو الوسيلة الوحيدة التي تحمينا من الفيروس".

وأوضح جمال فورار من خلال الإجابة على بعض أسئلة الصحفيين، أنه يجب التحسيس بفائدة اللقاح رفقة التدابير الوقائية ولا يوجد أي خطر في استعمال اللقاح.

وأفاد الدكتور فورار "عند وصول اللقاح سيتم توزيعه عبر كامل التراب الوطني بالتساوي للوصول لكل الموطنين الراغبين في التلقيح".

واختتم "فيه متابعة يومية عبر المنصة الرقمية لكل المواطنين الذين يأخذون اللقاح لكي يعودوا بعد 21 يوما لاستكمال الجرعة الثانية.