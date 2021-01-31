أقدم العشرات من سكان مشتة التربة التابعة لبلدية القرارم قوقة، صباح اليوم الأحد، على قطع الطريق الوطني رقم 27، الرابط بين حيجل وقسنطينة مرورا بالقرارم قوقة .

وتعود أسباب الاحتجاج إلى غياب شبه كلي للتنمية بالمشتة، وعلى رأسها انعدام الغاز الطبيعي والماء الشروب وشبكة الصرف الصحي، وإهتراء الطرقات، وهذا رغم الشكاوى المتكررة التي رفعها السكان إلى السلطات منذ عدة سنوات.

ويؤكد المحتجون على أن شبكة الغاز الرئيسة تعبر المشتة دون ان يستفيد منها الساكنة، كما أن سد بني هارون على مرمى حجر من المشتة ولكن أزمة المياه على مدار العام.

ويناشد السكان والي ميلة التدخل لرفع الغبن عنهم و التكفل بانشغالاتهم. رئيس البلدية نموشي زغدود وردا على مطالب المحتجين أوضح بأن مشروع الغاز مسجل و الملف لدى شركة امتياز لتوزيع الكهرباء والغاز، أما بخصوص مياه الشرب، أكد رئيس البلدية بأن مشروع تزويد مشاتي التربة وسقدال وبراق جاهز ا وسيشرع في تزويد الساكنة قريبا، ويأتي مشروع إصلاح الطرقات بعد استكمال الشبكات التحتية .