أقدم سكان قرية آيت علي بآيت كوفي ببلدية ودائرة بوغني في ولاية تيزي وزو، صباح اليوم لأحد، على غلق مقري البلدية والدائرة إحتجاجا على عدم استفادة قريتهم من مشاريع تنموية تسمح بفك العزلة عنهم.

وحسب المحتجين تنظيم هذه الحركة الاحتجاجية جاء بعد نفاذ كل مساعيهم لإسماع صوتهم لدى السلطات المحلية والولائية، حيث أشاروا لـ "الخبر" أنهم راسلوا مختلف السلطات لإطلاعهم بالواقع التنموي بقريتهم "المهمشة" على حد تعبيرهم بغرض التكفل بالنقائص التي يعانون منها لكن دون جدوى.