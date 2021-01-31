أكدت مسؤولة بوزارة الصحة الدكتورة لمياء ياسف أنه سيتم التطبيق "الفعلي" للأرضية الرقمية المتعلقة بتنظيم مواعيد العلاج بالأشعة للمصابين بالسرطان عبر القطر بداية من فيفري.

وأوضحت ذات المسؤولة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السرطان الذي يصادف الرابع من فيفري لكل سنة، أن "التطبيق الفعلي للأرضية الرقمية المتعلقة بتنظيم وتحديد مواعيد العلاج بالأشعة للمصابين بهذا الداء سيساهم في استفادة جميع الفئات التي هي في حاجة إلى هذا النوع من العلاج عبر الوطن".

يذكر أن عددا من مراكز مكافحة السرطان في ولايات شمال البلاد ذات الكثافة السكانية العالية سيما مركزي البليدة وبيار وماري كوري بالجزائر العاصمة أضحت خلال السنوات الأخيرة غير قادرة على الاستجابة لطلبات المرضى في مجال الحصول على مواعيد العلاج حسب المقاييس المعمول بها مما دفع بوزارة الصحة إلى إعداد أرضية رقمية لوضع تنظيم جديد يضمن توزيعا عادلا للمرضى بين الولايات وتوجيه المصابين الذي تعاني مراكزهم من تباعد المواعيد إلى الولايات القريبة من مقر سكناهم.

ويبقى هذا التنظيم الخاص بمواعيد العلاج بالأشعة ببعض الولايات -حسب ما أشار إليه خبراء -من بين "الاختلالات" التي تم تسجيلها في المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015/ 2019 ومن بين نقاط الضعف المسجلة في التكفل بالمصابين بالسرطان عبر الوطن. ومن ناحية التجهيزات الموجهة لهذا النوع من العلاج، أشارت الدكتورة ياسف إلى وجود 52 مسرعا موزعة عبر التراب الوطني 42 منها تابعة للقطاع العمومي و10 للقطاع الخاص.