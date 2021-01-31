تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية غليزان قصد إنقاذ 3 أشخاص خنقهم غاز أحادي الكربون المنبعث من مسخن الماء الموجود داخل مطبخ الشقة على مستوى عمارة بحي 200 مسكن بلدية بن داود، حيث أصيبوا وقدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان و تم نقلهم إلى مستشفى محمد بوضياف.

وفي السياق ذاته، تدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية بغية إنقاذ 03 أشخاص آخرين بعد استنشاقهم غاز أحادي الكربون المنبعث من مسخن الماء الموجود داخل مطبخ المسكن على مستوى شارع العقيد عميروش ببلدية غليزان، حيث نقلوا إلى المستشفى.