داهم أفراد الأمن الحضري الأول بمدينة الميلية بجيجل وكرا لبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة على مستوى الطريق الإجتنابي، في عملية مكنت من توقيف شاب يبلغ من العمر 26 سنة وحجز أزيد من 100 وحدة من الكحول بمختلف الأحجام والأنواع.

وذكرت خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية بأنه وبناءا على معلومات تحصلت عليها الشرطة مفادها قيام أحد الأشخاص ببيع المشروبات الكحولية بدون رخصة على مستوى الطريق المذكور، تم الشروع في أبحاث وتحريات مكنتهم من تحديد المكان الذي يستغله المتهم كنقطة للبيع، ليتم بعدها حجز الكمية المذكورة وتوقيف المعني الذي أحيل على العدالة بتهمة حيازة بضاعة حساسة للغش عن طريق التهريب وبيع مشروبات كحولية بدون رخصة حيث صدر في حقه أمر بإيداعه الحبس.