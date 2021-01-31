أقدم موالون ببلدية أوماش بولاية بسكرة، على الاحتجاج وغلق مقر تعاونية الحبوب والبقول الجافة للتعبير عن غضبهم على خلفية إقصائهم من حصة الأعلاف خاصة مادتي النخالة والشعير .

أعرب عدد من الموالين في تصريحاتهم لـ "الخبر" عن رفضهم للحصة الموجهة لهم المقدرة بـ 15 بالمائة التي تمنحها المطاحن و يتم اقتنائها من التعاونية حيث وصفوها بالزهيدة و غير المجدية .

وحسبهم الوزارة قررت تدعيم شريحة الموالين بحصة 70 بالمائة لكن التموين لم يطبق الأمر الذي أثار غضبهم .

إلى ذلك فان الحصة القانونية المتفق عليها من الشعير المقدرة بخمس حصص سنويا و أخرى إضافية لم يتحصلوا عليها حيث ترفض تعاونية الحبوب تسليمهم و اقتصر الأمر على حصتين فقط .

وذكر هؤلاء أن تضاءل الحصص المخصصة للموالين أرهقتهم وأجبرتهم على اقتناء الأعلاف من السوق السوداء التي تعرف التهاب في الأسعار حيث يباع القنطار من الخالة بـ 4000 دج و قنطار الشعير يصل إلى 4500 دج.