بسكرة: الموالون يغلقون مقر تعاونية الحبوب باوماش
أقدم موالون ببلدية أوماش بولاية بسكرة، على الاحتجاج وغلق مقر تعاونية الحبوب والبقول الجافة للتعبير عن غضبهم على خلفية إقصائهم من حصة الأعلاف خاصة مادتي النخالة والشعير .
أعرب عدد من الموالين في تصريحاتهم لـ "الخبر" عن رفضهم للحصة الموجهة لهم المقدرة بـ 15 بالمائة التي تمنحها المطاحن و يتم اقتنائها من التعاونية حيث وصفوها بالزهيدة و غير المجدية .
وحسبهم الوزارة قررت تدعيم شريحة الموالين بحصة 70 بالمائة لكن التموين لم يطبق الأمر الذي أثار غضبهم .
إلى ذلك فان الحصة القانونية المتفق عليها من الشعير المقدرة بخمس حصص سنويا و أخرى إضافية لم يتحصلوا عليها حيث ترفض تعاونية الحبوب تسليمهم و اقتصر الأمر على حصتين فقط .
وذكر هؤلاء أن تضاءل الحصص المخصصة للموالين أرهقتهم وأجبرتهم على اقتناء الأعلاف من السوق السوداء التي تعرف التهاب في الأسعار حيث يباع القنطار من الخالة بـ 4000 دج و قنطار الشعير يصل إلى 4500 دج.