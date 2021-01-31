استدعي مدرب مولودية الجزائر، نبيل نغيز ليوم الاثنين من طرف إدارة النادي للاستفسار عن سوء النتائج المسجلة في المدة الأخيرة، آخرها التعادل أمام اتحاد بسكرة (1-1) أمس السبت لحساب الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم. حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن رئيس مجلس الإدارة، عبد الناصر ألماس.

وأوضح الرجل الأول "للعميد" ما يلي: "قررنا استدعاء نغيز يوم غد الاثنين لتقديم تفسيرات حول النتائج السلبية الأخيرة المسجلة من طرف الفريق. فبعد بداية موسم ناجحة، تراجعت النتائج في الجولات الأخيرة".

وراوحت مولودية الجزائر مكانها بحصد نقطتين خلال الجولات الثلاث الأخيرة للبطولة. وتراجع زملاء نبيل لعمارة للمركز الثالث في الترتيب العام بمجموع 19 نقطة، بفارق خمس نقاط عن رائد الترتيب، وفاق سطيف، لكن بمباراة متأخرة مبرمجة يوم الأربعاء في بشار أمام شبيبة الساورة.

وأضاف ألماس يقول: "لحد الساعة، ليست لنا أية نية في التخلي عن خدمات نغيز. نريد فقط مطالبته بتحسين الوضعية. شخصيا لم أتقبل تصريحاته يوم السبت للصحافة، بخصوص ضرورة تسوية الوضعية المالية للاعبين. فهو بصدد تحريض اللاعبين ضد الإدارة، وهذا أمر غير مسؤول من طرفه".