أعوان أمن بجامعة البليدة 2 يسيطرون على البوابة الرئيسية

مجتمع
31 يناير 2021 () - ب.رحيم
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أقدم، اليوم، أعوان الأمن المكلفين بحراسة و تأمين مداخل جامعة "البليدة 2"، على غلق و السيطرة على البوابة الرئيسية، لرفضهم نهاية عقودهم  في 31 جانفي  و إحالتهم على بطالة محتومة، و مطالبتهم التمسك بهم في مناصب عملهم، الأمر الذي أجبر عناصر الدرك على التدخل لمنع أي انزلاق و تهدئة غضب المحتجين . 

المسؤول عن خلية الإعلام و الاتصال محسن خنيش أوضح لـ " الخبر"، أن أعوان الأمن يخضعون في تبعيتهم لـ "شركة حراسة خاصة" ، انتهت آجال عقود عملهم، المبرمة بين شركتهم و إدارة الجامعة، و لم يتم تجديده، في وقت أن جامعة "البليدة 2" أبرمت عقدا جديدا  مع شركة أمنية أخرى، لـ " تحسين خدمات الحراسة و الأمن داخل الحرم الجامعي.

و أشار إلى أن الإدارة و حتى تزيد  في أمنها الداخلي ، قامت بتركيب كاميرات مراقبة .

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