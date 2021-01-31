أقدم، اليوم، أعوان الأمن المكلفين بحراسة و تأمين مداخل جامعة "البليدة 2"، على غلق و السيطرة على البوابة الرئيسية، لرفضهم نهاية عقودهم في 31 جانفي و إحالتهم على بطالة محتومة، و مطالبتهم التمسك بهم في مناصب عملهم، الأمر الذي أجبر عناصر الدرك على التدخل لمنع أي انزلاق و تهدئة غضب المحتجين .

المسؤول عن خلية الإعلام و الاتصال محسن خنيش أوضح لـ " الخبر"، أن أعوان الأمن يخضعون في تبعيتهم لـ "شركة حراسة خاصة" ، انتهت آجال عقود عملهم، المبرمة بين شركتهم و إدارة الجامعة، و لم يتم تجديده، في وقت أن جامعة "البليدة 2" أبرمت عقدا جديدا مع شركة أمنية أخرى، لـ " تحسين خدمات الحراسة و الأمن داخل الحرم الجامعي.

و أشار إلى أن الإدارة و حتى تزيد في أمنها الداخلي ، قامت بتركيب كاميرات مراقبة .