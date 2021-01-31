توفي 7 أشخاص و أصيب 148 آخرين بجروح في 122 حادث مرور سجل خلال نهاية الأسبوع بالمناطق الحضرية، حسب ما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، في بيان لها.

وأوضح البيان أن سبب وقوع هذه الحوادث التي تم إحصاؤها يومي 29 و30 يناير الجاري "يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري".

وإزاء ذلك، تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، لاسيما أثناء التقلبات الجوية التي تعرفها مؤخرا العديد من ولايات الوطن.