يواصل الدولي الجزائري فريد بولاية تألقه في الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، مسجلا هدفا عالميا في شباك نادي براست، اليوم الأحد.

وارتقى نادي ماتز الذي يلعب له الدوليان الجزائريان ألكسندر أوكيدجة وفريد بولاية إلى المركز السادس في جدول ترتيب "الليغ 1" برصيد 34 نقطة، بعدما عاد اليوم بفوز كبير من براست بنتيجة أربعة أهداف لهدفين.

وساهم بولاية في فوز ماتز بتسجيله هدفا رائعا لفريقه عن طريق مخالفة مباشرة من مسافة بعيدة في الدقيقة 36 من اللقاء الذي يندرج في إطار الجولة 22 من الدوري الفرنسي.