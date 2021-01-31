كشفت وكالة الانباء الدولية (رويترز) اليوم الاحد، أن المناضلة الحقوقية الصحراوية، اميناتو حيدر، رئيسة هيئة ايزاكوم من بين الاسماء المرشحة لجائزة نوبل للسلام لسنة 2021، لحملتها السلمية من أجل استقلال الصحراء الغربية.

و وفقا لمسح أجرته رويترز للمشرعين في النرويج، فإنه الى جانب المناضلة الصحراوية، فإنه تم ترشيح العديد من الأسماء الدولية لهذه الجائزة على غرار المعارض الروسي اليكسي نافاليني الذي رشحه الأكاديميون الروس، تتويجا لـ"جهوده من أجل التحول الديمقراطي السلمي لروسيا" والناشطة المناخية، غريتا ثونبرغ، إضافة إلى النشطاء البيلاروسيون سفياتلانا تسيخانوسكايا وماريا كوليسنيكوفا وفيرونيكا تسيبكالو وهذا لـ"كفاحهم من أجل انتخابات نزيهة وإلهامهم من أجل المقاومة السلمية في بلدهم".

ومن المرشحين أيضا منظمات تعمل من أجل التطعيم (تحالف اللقاحات غافي، وتحالف من أجل ابتكارات التأهب للوباء) وحرية الصحافة (مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحافيين) والشبكة الدولية لتقصي الحقائق.

وسيتم الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في شهر أكتوبر القادم.

وسبق للمناضلة الصحراوية ان حصلت سنة 2019 على جائزة "رايتس لايفلي هود" المعروفة أيضا وبشكل واسع بإسم "جائزة نوبل البديلة"، في الذكرى الاربعين لتأسيسها.

ولفتت رويترز أن لجنة نوبل النرويجية، التي تقرر من سيفوز بالجائزة، لا تعلق على الترشيحات، وتحتفظ بسرية 50 عاما من أسماء المرشحين والمرشحات غير الفائزين بها.

ويتم عادة المحافظة على سرية الترشيحات التي يجب إرسالها حتى 31 جانفي كحد أقصى، ما لم يعمد المرشحون إلى كشف خيارهم.