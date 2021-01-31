قالت خلية الإعلام والاتصال للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بڨالمة، مساء اليوم الأحد، بأن أفراد فرقتها الإقليمية للدرك ببلدية حمام النبائل شرقي الولاية، قد فككت شبكة مختصة في سرقة المواشي، تتكون من ثلاثة أشخاص، وقدمتهم أمام الجهات القضائية ببوشڨوف التي أودعتهم الحبس.

وأوضحت المصادر نفسها في بيانها مساء اليوم، بأنّ الأشخاص الثلاثة المُطاح بهم يبلغون بين 24 سنة و32 سنة، وينحدرون من ولاية سوق أهراس المجاورة. وقد أوقف المشتبه فيهم، في أعقاب عملية سرقة 15 رأسا من الأغنام من أحد مواطني بلدية حمام النبائل مطلع جانفي الجاري، وبعد تفعيل مخطط خاص بسرقة المواشي، وتنشيط عنصر الاستعلام من أفراد الفرقة .

وعقب الانتهاء من التحقيق مع المشتبه فيهم، قُدموا أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشڨوف الذي أحال ملفهم على قاضي التحقيق، ليصدر في حقهم ثلاثتهم أمرا بالإيداع.