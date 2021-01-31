دعا مصطفى شاوي الرئيس المدير العام الجديد لمؤسسة "أونيام" تيزي وزو ، خلال الجمعية العامة المنعقدة ،صباح اليوم الأحد، بمركب وادي عيسي، العمال إلى التشمير على سواعدهم و تكثيف الجهود من أجل إعادة بعث المؤسسة إلى مصاف الشركات القوية ملتزما بتسديد أجرتي شهري ديسمبر و جانفي لاحقا، مبديا تفاؤله لتدارك الوضعية لاسيما لوجود رغبة لدى السلطات العمومية و البنوك لمرافقة العملية .

سيستئنف عمال مركب الصناعة الكهرومنزلية بوادي عيسي بتيزي وزو ، نهار الغد الإثنيبن، العمل بعد توقف عن العمل لمدة شهرين، ديسمبر بقرار من المجلس السابق للإدارة و جانفي لرفض لعمال إستئناف العمل و طالبوا برحيل المدير العام و إلغاء الإجازة التقنية .

إستئناف العمل، نهار اليوم الإثنين، جاء عقب إستجابة السلطات العمومية لمطلبي العمال أولها رحيل المدير العام السابق و طاقمه و الثاني سيتجسد نهار اليوم بقرار من مجلس الإدارة الجديد الذي سيلغي قرار الإجازة التقنية لشهر ديسمبر للسماح للعمال بالعودة للنشاط مجددا.

عقد مصطفى شاوي الرئيس المدير العام الجديد لمؤسسة "أونيام "و فرفر مصطفى المدير العام لمجمع" إليك الجزائر "رفقة مسؤولين نقابيين لقاء مع عمال المؤسسة دعاهم للتشمير على سواعدهم و العمل سويا من أجل إعادة المؤسسة إلى مصافها الحقيقي كقاطرة أمامية للصناعة الكهرومنزلية بالبلاد و المنطقة و ذالك بالعمل و الإنضباط .

في هذا السياق، أكد مصدر نقابي وجود نية ورغبة لدى عمال المؤسسة للعمل حتى يوم الجمعة إن إقتضى الأمر لتعويض شهرين توقفوا خلالها عن العمل.

من جهته، إلتزم الرئيس المدير العام لمؤسسة "أونيام" بتسديد أجرتي شهري ديسمبر و جانفي لاحقا، فور سمحت الموارد المالية للمؤسسة بذالك.

يبقى، حسب الملاحظين بتيزي وزو، مستقبل مؤسسة "أونيام" مرتبط، من جهة، بإعداد مخطط لعصرنة المؤسسة و تعويض الألات القديمة بأخرى حديثة و إستغلال خبرة عمالها و طاقاتها من أجل النهوض بالمؤسسة هذه التي إستفادت منذ سنة 2008 من مخططات إنجاع تنموي و مدها بالمواد المالية التي وجهت للتكفل بأجور و إمتيازات العمال عوض تجديد أدوات العمل و الالات التي تسمح بتطوير و تحسين الإنتاج و تحقيق الأرباح.