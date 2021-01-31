توج منتخب الدنمارك لكرة اليد، للمرة الثانية على التوالي باللقب العالمي للعبة، بعد فوزه على نظيره السويدي بنتيجة (26-24)، في المباراة النهائية للنسخة الـ27 للمنافسة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد بالعاصمة المصرية، القاهرة.

وكان الدنمارك قد توج لأول مرة في تاريخه باللقب في الدورة التي جرت في ألمانيا والدنمارك، عام 2019 على حساب النرويج (31-22)

أما منتخب السويد فقد فشل في تحقيق لقبه الخامس بعد تلك المحصل عليها في دورات (1954، 1958، 1990 و1999).

وعادت المرتبة الثالثة للمنتخب الإسباني الفائز في وقت سابق من اليوم على نظيره الفرنسي بنتيجة 35-29.