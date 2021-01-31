وقع مجمع سوناطراك اليوم الأحد بروتوكول اتفاق مع كل من “أوكسيدنتال” و”إيني” و”توتال”، يهدف إلى توطيد العلاقات والشراكة التاريخية بين الطرفين على مستوى الحوض المتعاقد حوله والواقع في الكتلتين 404 و 208 بمنطقة بركين.



والغرض من البروتوكول حسبما أوضح مجمع سوناطراك في بيان نشره على موقعه الإلكرتوني، هو “رسم خارطة طريق لغاية إبرام عقد في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات في حوض بركين في إطار النصوص القانونية والتنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات”.



وأضاف البيان أن “كل التدابير سوف تتخذ والموارد تجند من طرف الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف”.



ويعكس هذا البروتوكول إرادة سوناطراك وشركائها للحفاظ على علاقاتهم التقليدية وتطوير تعاونهم من خلال البحث عن فرص شراكة جديدة، حسب نفس المصدر.