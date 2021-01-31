توفي ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح الأحد بولاية عين تيموشنت في حادث سقوط شجرة على سيارة أجرة جراء الرياح القوية، حسبما علم لدى مصالح الدرك الوطني.



وسجلت مصالح الدرك الوطني بعين تموشنت حادث سقوط شجرة كبيرة جراء رياح قوية عرفتها المنطقة، على سيارة بالطريق الوطني رقم 22 في جزءه العابر لقرية بني غنام (بلدية الأمير عبد القادر) مما أدى إلى هلاك ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة كانوا على متن سيارة أجرة تضمن الخط الرابط بين بني صاف(عين تموشنت) و تلمسان.



و للاشارة، فقد سقطت الشجرة أيضا على سيارة ثانية كانت بعين المكان غير أنها لم تتسبب في إصابة ركابها، وفق ما أبرزه ذات المصدر.



وقامت مصالح الحماية المدنية بإجلاء جثث الضحايا وهم سائق سيارة الأجرة وراكبين اثنين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية ببني صاف و تحويل الجرحى الثلاثة إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بذات المستشفى وفق مصالح الحماية المدنية.



وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات هذا الحادث.