كشف وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمن لطفي جمال بن باحمد أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أسدى تعليمات صارمة تقضي بتوفير كل الوسائل الإمكانيات المادية والبشرية قصد توطين انتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالجزائر.



ولدى نزوله ضيفا على النشرة الرئيسىة بالتلفزيون الجزائري ، أوضح بن باحمد أنه في هذا الإطار قامت الجهات المعنية باجراء مباحثات ومفاوضات مع الطرف الروسي للبحث عن أنجح السبل لانتاج اللقاح محليا وبكميات معتبرة في ظل الطلب الكبير عليه في الأسواق الدولية .



وكشف الوزير أن الطرف الروسي أبدى استعداده الكامل والتام لمرافقة الجزائر بتحويل التكنولوجيا إلى الجزائر، مضيفا أنه سبق وأن تم عقد اتفاقية وشراكية بين الوكالة الوطنية للأدوية التابعة لقطاعه ونظيرتها الروسية المتضمنة لاسيما كيفية المراقبة والتسجيل لتصنيع المواد الصيدلانية وعدة محاور أخرى حول التكوين والتحويل التكنولوجي .



مضيفا أنه اطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية لإعادة بعث الاقتصاد الوطني انتهجت الجزائر سبيل الإنتاج المحلي كحل بديل وانجح لتغطية الحاجيات الوطنية لاسيما المواد الصيدلانية منها ، ما يسمح بتحقيق الأمن والسيادة الاقتصادية والصحية للبلاد.