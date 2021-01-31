تشرف عملية إعداد دفتر الشروط المتعلق بمشروع تخفيف الازدحام على الطرق بولاية الجزائر على الانتهاء، حسبما أفادت به حصيلة لوزارة الأشغال العمومية.



وذكرت الحصيلة في هذا الإطار بأنه تم إطلاق مناقصات محدودة وطنية ودولية في 10 مارس 2020،حيث تم بعد التقييم، القيام باختيار أولي لثلاثة مجموعات شركات وهي مجموعتين (02) جزائريتين-صينيتين، ومجموعة صينية-ماليزية.



وأضاف نفس المصدر، أن الشركات الصينية “عرضت توفير التمويل اللازم من بنوكها”.



يذكر أن وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي أكد مؤخرا أن مشغل الازدحام المروري بالعاصمة سيتم حله “قريبا” بفضل انجاز عدة مشاريع كبرى ستهل من حركة المرور.