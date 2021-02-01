اتخذت شركة 'شاومي' الصينية لصناعة الهواتف الذكية إجراءات قانونية في الولايات المتحدة لإلغاء العقوبات المفروضة عليها خلال الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.



وفي دعوى قضائية تم رفعها يوم الجمعة، أكدت "شاومي" أن الحكومة الأمريكية لم تتبع الإجراءات القانونية اللازمة، وسعت للحصول على أمر قضائي بالتعليق الفوري للعقوبات.



كما ترفض الدعوى ادعاء واشنطن بوجود علاقات بين "شاومي" والجيش الصيني.



ونظرا لتغيير الإدارة الأمريكية في 20 يناير، وجهت الدعوى ضد وزير الدفاع الجديد لويد أوستن ووزيرة الخزانة الجديدة جانيت يلين.



ويمكن للرئيس جو بايدن إلغاء العقوبات، حيث قال إنه تتم مراجعة إجراءات ترامب ضد الصين، لكن في غضون ذلك، ستبقى إجراءات الإدارة السابقة سارية.



وأدرجت وزارة الدفاع الأمريكية "شاومي" في القائمة السوداء في منتصف يناير مع 8 شركات صينية أخرى.



ونتيجة لذلك، يتم منع المستثمرين الأمريكيين من شراء أسهم "شاومي" ويجب عليهم التخلص من جميع الأسهم بحلول 2022.