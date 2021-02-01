توقع المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، محمد طارق بلعريبي، توزيع 130 ألف وحدة سكنية خلال سنة 2021، على أن يتم تسليم شهادات التخصيص للمكتتبين الذين اختاروا سكناتهم في 2019 شهر مارس القادم، مؤكدا أن كل مكتتب دفع الشطر الأول ويستجيب لجميع الشروط سيحل على سكنه.



ولدى نزوله ضيفا على برنامج “الجزائر مباشر” سهرة اليوم الأحد على القناة الثالثة الإخبارية للتلفزيون الجزائري، كشف محمد طارق بلعريبي أن وكالة “عدل” شرعت في سنة 2020 في إنجاز 130 ألف وحدة سكنية “وهو نفس الرقم الذي نطمح توزيعه خلال السنة الجارية”، مشيرا أن كل مكتتب دفع الشطر الأول وملفه استوفي لجميع الشروط سيتحصل على سكنه، على أن يتم تسليم شهادات التخصيص للذين اختاروا سكناتهم في 2019 شهر مارس القادم.



وفي رده على سؤال حول أصحاب الطعون، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، محمد طارق بلعريبي، أن وكالة “عدل” شرعت في دراسة جميع الطعون وفق المعايير والشروط المعمول بها مع البحث عن الأوعية العقارية لتلبية جميع الطلبات، مضيفا أنه تم منح 150 ألف شهادة تخصيص للمكتتبين السنة الماضية على المستوى الوطني على أن يتم مع نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية في تسوية ملفات المكتتبين الذين لم يدفعوا بعد الشطر الأول .



أما بخصوص التأخر المسجل في إنجاز بعض المشاريع السكنية قال بلعريبي، إن وكالة “عدل” قال بلعريبي إن قانون المالية لسنة 2021 خصص غلافا ماليا معتبرا لاستكمال المشاريع وأن الحكومة تعمل على توفير الأوعية العقارية لانجار مشاريع أخرى من هذه الصيغة، مضيفا أن مصالحه تسهر على المتابعة اليومية لوتيرة تقدم هذه المشاريع سواء من حيث آجالها الزمنية أو جودتها، مضيفا أنه تم خلال السنة الماضية “وجهنا 200 اعذار للشركات المتقاعسة”.



وعن إقدام بعض المستفيدين على إدخال تغييرات على سكناتهم سواء من الداخل أو الخارج، أكد بلعريبي ان هذه الأشغال ممنوعة وستعرض صاحبه لمتابعات قضائية، مضيفا أن وكالة “عدل” تعاقدت مع شركات صغيرة ومتوسطة لتسيير هذه الأحياء السكنية.