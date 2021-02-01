ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الإثنين، ولاية إزمير غرب تركيا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان، إن الزلزال وقع في تمام الساعة 08:46 بالتوقيت المحلي، 05:46 بتوقيت غرينتش. وأضاف البيان أن عمق الزلزال بلغ 20.69 كم تحت سطح الأرض.

ولفتت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إلى أن الزلزال أعقبته هزة ارتدادية بعد دقيقة واحدة، بلغت قوتها 4.8 درجة وعمقها 7 كيلو مترات. ولم ترد تقارير حتى الساعة عن أي أضرار مادية أو بشرية.

من جهته قال معهد أثينا للجيوديناميكا إنه رصد زلزالا بلغت شدته 4.8 درجة على جزيرة ليسبوس شمال شرقي اليونان على مسافة 46 كيلومترا جنوب غربي بلدة ميثيمنا في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين.

وقال المعهد إن الزلزال رصد على عمق 12.5 كيلومتر في الساعة 03:47 بتوقيت غرينتش. وقالت إدارة الإطفاء إنه لم ترد على الفور تقارير عن خسائر أو أضرار.

أما في المحيط الأطلسي فقد ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالا شدته 5.9 درجة ضرب جزيرة غويانا مساء أمس الأحد.

وحسب مركز رصد الزلازل، تم تسجيل الهزات في الساعة (19:05 بالتوقيت العالمي) على بعد 485 كيلو متر جنوب عاصمة غويانا، جورج تاون و 112 كيلومترا شرق مدينة بوا فيستا البرازيلية. وأشار المركز إلى أن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات.

وبناء على البيانات الأولية، لم تشر الأنباء الواردة إلى تسبب الهزة في أي ضرر.