أعلن نادي اتحاد الجزائر في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأحد، ضمه لثلاثة لاعبين جدد ينشطون في مناصب مختلفة.

وحسب الصفحة الرسمية لفريق سوسطارة على الفايسبوك: فإن إدارة النادي ظفرت بخدمات كل من المهاجم البوركينابي حامد بيليم لمدة عامين ونصف قادما من نادي "أف سي راهيمو".

كما تعاقد الاتحاد مع اللاعب السابق لفريق " أنجي" الفرنسي والمتعدد المناصب، هيثم لوصيف خريج أكاديمية بارادو والذي يعد متعدد المناصب.

أما زكرياء نعيجي فالتحق هو الآخر بزميله لوصيف وسيكون مؤهلا للعب مع اتحاد الجزائر شهر مارس القادم وتمت إعارته من فريق "الباك" على شكل إعارة لموسم واحد.