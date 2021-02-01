حذرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، من استمرار هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 80 كم/ساعة على 19 ولاية وسط وغربي البلاد حتى ساعات المساء.

والولايات المعنية هي: الشلف، بجاية، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سكيكدة، سيدي بلعباس، مستغانم، وهران، بومرداس، عنابة، الطارف، تيبازة، عين تموشنت، معسكر، غيليزان، تيارت وسعيدة.

كما توقع ذات المصدر، تساقط أمطار غزيرة على شرق البلاد لاسيما على ولايات: الطارف، عنابة، سكيكدة، سوق أهراس، ڨالمة، قسنطينة، ميلة وسطيف، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة السادسة مساء.

ووفق الأرصاد الجوية، فإن الكمية المتوقعة ستتراوح بين 20 و30 ملم محليا.

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