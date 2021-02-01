أفادت مصالح الأرصاد الجوية، أن اضطرابا جويا كبيرا، يجتاح 33 ولاية.

وأوضحت نشرية خاصة عبر الموقع الإلكتروني، للأرصاد الجوية، أن رياحا قوية، غربية تصل سرعتها بين 60/70 كم/سا، وتتجاوز أحيانًا 80 كم/ سا، تستمر في الهبوب على ولايات: تلمسان، عين تموشنت، وهران، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، وذلك إلى غاية السادسة من مساء اليوم.

وأضافت نشرية خاصة أخرى، أن رياحا قوية غربية إلى شمالية غربية، تتعدى سرعتها 60/70 كم/سا، تتجاوز أحيانًا 80 كم/سا تجتاح كل من ولايات: البيض، النعامة، تيارت، الأغواط، الجلفة، المسيلة، بسكرة، وذلك إلى غاية السادسة من مساء اليوم فيما أشارت نشريه خاصة ثالثة، إلى هبوب زوابع رملية على ولايات: الوادي، ورڨلة، غرداية والأغواط، وذلك إلى غاية مساء اليوم.

كما توقع ذات المصدر، تساقط أمطار غزيرة على شرق البلاد لاسيما على ولايات: الطارف، عنابة، سكيكدة، سوق أهراس، ڨالمة، قسنطينة، ميلة وسطيف، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة السادسة مساء.

ووفق الأرصاد الجوية ، فإن الكمية المتوقعة ستتراوح بين 20 و30 ملم محليا.