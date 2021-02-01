كشفت عضوة لجنة صياغة قانون الانتخابات الجديد وأستاذة القانون بجامعة سطيف الدكتورة صاش جازية أن اللجنة تلقت لحد الآن 35 اقتراحا في إطار المقترحات المقدمة من قبل الأحزاب السياسية.

وقال صاش جازية في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الإثنين، إن "هذه الاقتراحات التي تقدمت بها بعض الجمعيات وبعض فواعل المجتمع المدني في قيد الدراسة". وأضافت صاش أن "هذا القانون كان انطلاقا من ضرورة تعديل مجموعة من القوانين استجابة للأحكام الجديدة التي تضمنها دستور 2020، الذي جاء لتدعيم الحقوق والحريات الأساسية وأخلقت الحياة السياسية ومكافحة الفساد وبالتالي كان من الضروري إعادة النظر في مجموعة من القوانين ومن بينها قانون الانتخابات".

وأوضحت أن "هذه اللجنة أعادت النظر في القوانين المختلفة التي كانت موجودة من قبل من أجل محاولة تجسيد هذه الأفكار من خلال تدعيم أخلقة الفعل السياسي وتدعيم أيضا الفعل الديمقراطي وتعزيز الشفافية في أحكام هذا القانون وهو حاليا في حالة النقاش والإثراء".

كما أكدت الدكتورة أن " تعديل قانون الانتخابات الهدف منه السهر على نزاهة العملية الانتخابية وتصحيح النقائص التي لوحظت خلال الممارسات السابقة"، وأن "هذه التعديلات جاءت من أجل تعزيز التغييرات التي اقترحتها اللجنة بطلب من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار تعزيز الشفافية ومحاربة المال الفاسد وترسيخ الديمقراطية".