تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بلعسل في عملية مشتركة مع الفرقة المتعددة المهام للجمارك بغليزان، أثناء قيامهم بخدمة شرطة المرور على مستوى الطريق الولائي رقم 12 من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية مقدرة بــ 1199 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام، كانت على متن 03 سيارات نفعية كانت قادمة من مدينة ووهران باتجاه ولاية غليزان.

وعلى اثر ذلك تم حجز البضاعة التي تقدر بــ 360.900 دينار كقيمة مالية إجمالية بالإضافة إلى 03 هواتف نقالة بتهمة جنحة حيازة ونقل المشروبات الكحولية بدون رخصة، حيث قدم الجناة للعدالة.