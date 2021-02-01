أكد تلفزيون تابع للجيش في ميانمار، اليوم الإثنين، إن الجيش سيطر على البلاد وفرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، نقل تلفزيون "مياوادي" المملوك للجيش في ميانمار هذا البيان، إن "السلطة نقلت إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنرال مين أونغ هليانغ"، وكان هذا الجنرال من مخططي التصفية العرقية في حق مسلمي البلاد.

وكان متحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم في ميانمار قال اليوم، إن زعيمة البلاد أونغ سان سوكي وشخصيات بارزة أخرى من الحزب اعتقلوا في مداهمة في الصباح الباكر. تأتي الخطوة بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش أثار مخاوف من انقلاب في أعقاب انتخابات وصفها الجيش بأنها مزورة.