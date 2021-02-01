قال عضو المكتب الفيدرالي عمار بهلول، صبيحة اليوم، أن كل عضو أو كل شخص تتوفر فيه الشروط بإمكانه الترشح لانتخابات الاتحاد الجزائري للعبة.

وأكد في تصريحات صحفية على هامش افتتاح الأكاديمية الكروية بسيدي بلعباس :" ..حتى لا أكون أناني ، باب الترشيحات مفتوح لكل من تتوفر فيه الشروط ، سيكون الصندوق فاصلا في ذلك ."

وأردف :" لا داعي للتشهير وقذف الأشخاص، هناك قوانين الدولة تريد أن تكون الأمور منظمة، الجزائر تريد الخروج من مرض الإملاءات."

وختم المتحدث ذاته كلامه:".. من لديه برنامج ويستطيع إقناع أعضاء الجمعية العامة مرحبا.. نحن نؤمن بالصندوق، يجب علينا أن نكون منصفين وهذا مبدأنا".