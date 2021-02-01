كشف مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" اليوم الإثنين، عن إن معدل البطالة في منطقة الأورو استقر عند 8.3 بالمائة من القوة العاملة في ديسمبر الماضي.

ويأتي ذلك على الرغم من استمرار إجراءات العزل العام الهادفة لكبح انتشار فيروس كورونا في معظم دول منطقة الأورو.

وأضاف المكتب أن عدد العاطلين في دول منطقة الأورو بلغ 13 مليونا و761 ألفا في ديسمبر الماضي، ارتفاعا من 13 مليونا و616 ألفا في نوفمبر الماضي.

وفي بلجيكا وإيرلندا وقبرص وليتوانيا وهولندا والبرتغال وسلوفاكيا، انخفض عدد العاطلين عن العمل فعليا في ديسمبر، لكنه ارتفع قليلا في بلدان أخرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.