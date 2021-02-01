تمكن أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بمعسكر من حجز 406 من بقايا قطع أثرية تعود للعصر الروماني.

وتمت العملية بناءا على معلومات واردة إلى أفراد الفرقة، مفادها قيام شخص بعرض قطع أثرية على منصة التواصل الاجتماعي فايسبوك، بعد التحري في المعلومة، تم التوصل إلى فيديو لمدة 7 دقائق بالمجموعة المسماة ذكريات من مدينة بوحنيفية، منشورة من طرف مسير الحساب بعنوان بوحنيفية معالم وأثار وينابيع.

وتمثلت القطع في أجزاء من جرار خاص بجمع المياه وزيت الزيتون، بقايا قدور وصحن ليتم تحديد هوية صاحب المنشور وبعد أخذ كل الإجراءات القانونية تم تفتيش مسكن المعني من طرف أفراد الفرقة، أين عثروا على المحجوزات السالفة الذكر، وقد تم توقيفه بتهمة إجراء الأبحاث الأثرية دون ترخيص، إخفاء أشياء متأتية من عمليات حفر أو تنقيب مكتشفة أثناء القيام بأبحاث أثرية غير مرخص بها في انتظار تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة.