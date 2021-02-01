وصلت، بعد ظهر اليوم الإثنين إلى مطار هواري بومدين الدولي، (الجزائر العاصمة) 50.000 جرعة من لقاح أسترا- زينيكا وهي أول شحنة من اللقاح الأنجلو- ىسويدي الذي يعد اللقاح الثاني الذي تطلبه البلاد في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى مكافحة وباء كوفيد-19 .

وتضاف هذه الشحنة لتلك التي استلمت يوم الجمعة على مستوى مطار بوفاريك العسكري (البليدة)، والمتمثلة في 50.000 جرعة من اللقاح الروسي سبتوتنيك V.

يذكر أن حملة التلقيح التي من المفروض أن تمتد طيلة سنة 2021 التي انطلقت رمزيا السبت الماضي من ولاية البليدة التي تعتبر أول بؤرة وطنية للوباء الذي ظهر منذ أكثر من سنة.