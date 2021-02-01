اتخذ والي ولاية البويرة لكحل عياط عبد السلام، جملة من الإجراءات الاحترازية وهذا من أجل الشروع في إعادة وبعث نشاط أسواق الماشية الأسبوعية بإقليم ولاية البويرة.

وجاء بيان لمصالح الولاية " تنهي مصالح ولاية البويرة إلى علم المواطنين أنه وفي سياق فحوى ما تم إقراره من طرف مصالح الوزير الأول للتدابير الصحية والوقائية التي ترمي إلى تعزيز إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، وتسيير الوضع الصحي المرتبط بهذا الوباء، فإنه تقرر استئناف النشاط بأسواق المواشي،ومع الاحترام التام لمنع التجمعات لاسيما وضع الكمامة، والتي تشكل عوامل من شأنها الحد من انتشار هذا الوباء".

وقد تم تكليف المصالح الفلاحية والبلدية من أجل مراقبة الأسواق والتحقق من الإجراءات وتفعيل سبل الطرق الوقائية.