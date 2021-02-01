تحدث رئيس الاتحاد الجزائر لكرة القدم خير الدين زطشي عن مراسلة بعض المترشحين لوزارة الشباب والرياضة من أجل التدخل لتعديل النظام الأساسي للفاف.

وقال زطشي خلال الندوة الصحفية التي عقدها منتصف نهار اليوم رفقة الناخب الوطني جمال بلماضي بولاية سيدي بلعباس :" شرعنا منذ سنة في تغيير القانون الأساسي للاتحاد الجزائري للعبة ، لأن الأمر لا بد منه ، يجب أن يتماشى مع لوائح الفيفا وقوانين الجمهورية الجزائرية ..هذا أمر مهم جدا" .

وأردف زطشي :" تربطنا علاقة شراكة مع وزارة الشباب والرياضة، علينا أن لا نتجاوز الأمر لأنه وجب أن تتماشى القوانين الأساسية مع لوائح الفيفا".

زطشي : هناك من يريد تسيير الكرة الجزائرية من وراء الستار

خير الدين زطشي وفي معرض حديثه عن انتخابات الفاف ورفض ملفه لعضوية مجلس الفيفا كشف بأن حصيلته جد ايجابية بالرغم من الظروف الصعبة التي عمل فيها وأضاف : "اعترضننا العديد من العراقيل ، ومن حطموا الكرة الجزائرية في الماضي هم من يقف ورائها، نعرف الخبايا جيدا، هناك من أخفق في الماضي كيف يعود الآن ويتحدث عن النجاح، من أين أتى به..؟..الرد سيكون قريبا ، سنحارب الأشخاص الذين يريدون تسيير الكرة من وراء الستار وحطموا كل شيء في الماضي ويريدون تحطيمها الآن ومستقبلا".

بلماضي : لا أريد الخوض في موضوع انتخابات الفاف لكن..؟

وفي رده على سؤال حول اعتباره ورقة رابحة للمكتب الحالي للفاف من أجل ضمان استمرارية خير الدين زطشي ، قال بلماضي :" كنت أرغب في عدم الخوض في هذه المسألة بتاتا.. لكن نحن نخلط كل شيء ولهذا سأوضح الصورة بصفة نهائية، هناك رئيس الفاف، وحتى المترشحين هم من يستطيعون إقناع الأشخاص ببرامجهم ، المدرب لا دخل له ، ماقمنا به لحد الآن ليس عمل فردي فقط وإنما عمل جماعي وعندما تكون الأمور مضبوطة وتسير بطريقة جيدة لا أتردد في قول ذلك..، حقيقة لا أريد أن أكون جزءا من هذا الحديث فيما تعلق بالانتخابات."