انطلقت اليوم الإثنين، بولاية تيبازة، حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19، انطلاقا من مستشفى تاقزايت عبد القادر بعاصمة الولاية، وكان مدير الصحة والسكان محمد بورحلة أول من تلقى اللقاح.

باشرت المصالح الصحية بتيبازة، اليوم، حملة التلقيح من مستشفى تاقزايت عبد القادر بتيبازة لرمزيته في معالجة مرضى كوفيد ،

وهذا بعد وصول الجرعات الأولى من اللقاح المضاد "كوفيد 19" مساء أول أمس إلى مركز التخزين المتواجد ببلدية الشعيبة شرقي الولاية قادمة إليه من معهد باستور بالجزائر العاصمة.

وكان أول من تلقى اللقاح مدير الصحة والسكان لولاية تيبازة الذي أشار بالمناسبة إلى ضرورة تقدم المواطنين لتسجيل أنفسهم لتلقي اللقاح الذي يعتبر الحل الوحيد لمواجهة الوباء، لافتا إلى أن حملة التلقيح في مرحلتها الأولى ستشمل عمال قطاع الصحة وكبار السن الذين يفوق عمرهم 65 سنة وكذا الأسلاك الإستراتيجية، فيما ستتواصل الحملة طيلة سنة 2021 لتشمل الجميع.