تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة وادي أرهيو، في غليزان، من توقيف ثلاثة أشخاص وحجز5182 قرص مهلوس من مختلف الأنواع و 45 قارورات سائل مخدر.

وذلك على إثر نصب نقطة مراقبة أمنية من قبل ذات المصالح بالمدخل الشمالي لمدينة وادي ارهيو، أفضت إلى توقيف مركبة من نوع "هيونداي"، بعد إخضاع مستعمليها إلى التفتيش ضبط عند مرافق سائق المركبة 32 قرصا مهلوسا ملفوفة بشريط بلاستيكي ومخبأة بإحكام، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 6000 دينار.

وقد مكنت التحقيقات والتحريات التي باشرتها ذات المصلحة من تحديد هوية شركائه في ترويج هذه السموم. وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم توقيف وضبط بمحل المشتبه فيهم على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ: 5150 قرص مهلوس من بينها 1356 قرص مهلوس منتهية الصلاحية و 45 قارورة سائل مخدر.حيث تـم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبـه فيهم، وقدموا بموجبه أمام العدالة.