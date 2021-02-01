كشفت زوال اليوم إدارة اتحاد الجزائر عن تعثر صفقة انتقال المهاجم البوركينابي حامد بيليم إلى صفوفه قادما من فريق " أف سي رحيمو".

وجاء في بيان نادي سوسطارة عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك: "بعد أن أعلن رسميا في اتحاد العاصمة ، لكن في آخر المطاف تنقل اللاعب عرقل من طرف إدارة نادي" رحيمو" ، رغم توصلنا إلى اتفاق معها وتم تسوية جميع تفاصيل هذا الانتقال (توقيع جميع الوثائق من قبل رئيسنا عاشور جلول الذي تنقل إلى مقر النادي ببولوغين على الساعة 10 ليلا ، وبعدها شرعنا في فحص ملف " تي - أم - أس".

وأضاف المصدر ذاته: "فوجئنا بتراجع إدارة " أف سي رحيمو " بحجة عدم التحصل على ضمانات والتي لم تبرم في العقد .

رغم أن الاتحاد التزم باحترافية على كل الشروط التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين".

وأردف البيان : "هذا الصباح، خلال مكالمة هاتفية بين مديرنا الرياضي ورئيس نادي "رحيمو" ، أشار هذا الأخير إلى أن لاعبه غيّر رأيه بعد الضغوط التي مورست عليه من طرف محيطه المقرب".

وأكدت إدارة الاتحاد بأنها تحتفظ بحقها في استخدام كل الوسائل القانونية مع الهيئات المخولة للنظر في الأسباب الحقيقية لهذا الانسحاب غير المبرر.