أعلنت الحكومة الفرنسية ، أن باريس يمكن أن تستخدم لقاح "سبوتنيك V " الروسي ضد كورونا حال الموافقة عليه من قبل المؤسسات الفرنسية والأوروبية للإشراف على الأدوية. وقال المتحدث باسم الحكومة، غابرييل أتال، في حديث لإذاعة " France tvinfo "، اليوم الإثنين: إذا اعتبرته وكالة الأدوية الأوروبية آمنا وفعالا وإذا وافقت لجنة الصحة الفرنسية العليا على ذلك، فمن الواضح أننا من الممكن أن نقترح اللقاح الروسي للمواطنين الفرنسيين".

وأشار أتال إلى أن الحكومة لا تهتم أثناء اتخاذها لقرارات من هذا النوع بمصدر إنتاج الدواء. وأضاف: "نريد أن يكون اللقاح آمنا وفعالا.

ويتعلق ذلك باللقاح الروسي أيضا". وانطلقت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في فرنسا في 27 ديسمبر الماضي. ووافقت فرنسا على استخدام اللقاح الذي تنتجه الشركة الأمريكية "موديرنا" واللقاح المشترك لشركتي "فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية.

وأفادت وزارة الصحة الفرنسية أمس الأحد بأنه قد تم في البلاد تطعيم أكثر من 1.4مليون شخص.